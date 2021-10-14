РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг наградил сотрудников Люберецкого дорожно эксплуатационного предприятия (ДЭП), передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Он посетил смотр специализированной техники в ДЭП, осуществляющей уборку дорог на границе городского округа Люберцы.

«В преддверии зимы я традиционно объезжаю предприятия, которые обеспечивают в этот период работу города. Коммунальные службы, особенно дорожников, можно проверить зимой, когда в течение суток выпадает месячная норма. И эта ноша падает на этих людей, когда они работают по 16 часов», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе есть свои проблемы, но стоит задача максимально быть готовыми к зиме. Ружицкий попросил жителей через электронную почту или соцсети сообщать обо всех недостатках.

Он вручил награды сотрудникам ДЭП - благодарственное письмо губернатора одному из них и благодарственные письма главы. По словам директора ДЭП Николая Покацкого, предприятие к зиме готово на 70%, заканчивается поставка реагентов и песко-соляной смеси. Он отметил, что к концу октября предприятие будет полностью готово.

Всего на муниципальном предприятии 32 единицы техники, по округу - 78 единиц. Туда входят самосвалы, погрузчики и другая техника. В 2021 году новую технику не получали.

Всего в поселках и Люберцах восемь предприятий по обслуживанию дорог. На территории городского округа Люберцы 615 дорог. Из них одна федеральная, 18 региональных, 596 муниципальных. Общая протяженность составляет городских 357 км, региональных - 34 км и федеральных - 11 км.