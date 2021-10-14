РИАМО - 14 окт. В России и за ее пределами с 3 по 7 ноября пройдет VI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

Проведение диктанта способствует привлечению внимания к изучению этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.

Результаты акции подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

В этом году в перечне вопросов диктанта сохраняется региональная часть, являющаяся уникальной для каждого региона России. Так, всего в диктанте будет 30 вопросов, из которых 20 – общефедеральные, 10 – региональные.

Для участия в диктанте нужно зайти на сайт miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти диктант». На диктанте можно будет максимально набрать 100 баллов. Выполнить задания нужно за 45 минут. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте miretno.ru до 16 ноября.