РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. Госавтоинспекторы провели для юных участников дорожного движения одного из детских садов городского округа Щелково игровую программу на знание правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Ребятам рассказали о важности ношения световозвращающих элементов, напомнили алгоритм безопасного перехода проезжей части, а также провели викторину, в которой малыши продемонстрировали полученные знания о безопасном участии в дорожно-транспортной среде.

В завершение мероприятия был проведен подвижный флешмоб, посвященный социальному раунду «Засветись!».