РИАМО - 14 окт. Врач-биохимик, врач клинической лабораторной диагностики Анна Волкова рассказала, что грипп отличается от ОРВИ и коронавируса началом заболевания, сообщает Nation News.

Она уточнила, что ОРВИ и коронавирус начинаются с плавного подъема температуры тела.

«Температура повышается незначительно, до субфебрильных значений ― не более 38 градусов. ОРВИ дает о себе знать появлением насморка и боли в горле, и эта симптоматика со временем нарастает. Заболевание «разгорается», развивается постепенно, то есть на второй день при ОРВИ и коронавирусе больной чувствует себя хуже, чем в первый», - сказала Волкова.

При этом она уточнила, что при гриппе «плохо» становится в первый же день. Эта болезнь всегда начинается с резкого подъема температуры и признаками интоксикации.

У заболевшего наблюдаются головная боль и общее недомогание, также могут наблюдаться расстройство работы желудочно-кишечного тракта и неизменное снижение аппетита.

«Гриппом болеют от пяти дней до двух недель. Первые дни болезнь развивается, потом наступает период «острой фазы», после которого начинается выздоровление или развитие осложнений», - рассказала Волкова.

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