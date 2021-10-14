РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Беременным жительницам подмосковного Красногорска расскажут, как улучшить свое эмоциональное состояние и психологически подготовиться к родам, сообщили в пресс-службе первой городской больницы.

14 октября в 12:00 состоится занятие в «Школе матерей». Оно пройдет под девизом: «Беременность в радость!». Психолог Мария Малышева расскажет, как можно преодолеть волнения и переживания, связанные с беременностью и предстоящими родами.

В программе будут упражнения по арт- и сказка-терапии, техники расслабления и дыхания, которые позволят гармонизировать эмоциональное состояние во время беременности. Занятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Посещение возможно только в средствах индивидуальной защиты.

Мероприятие пройдет в конференц-зале женской консультации по адресу: улица Карбышева, дом 2А, 3 этаж.