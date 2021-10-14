РИАМО - 14 окт. Президент России Владимир Путин сообщил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году, пишет в четверг газета «Известия».

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал он.

На вопрос о приемнике он предпочел не отвечать.

Также глава государства добавил, что до следующих президентских выборов в России еще достаточно много времени.

Впервые Путин стал президентом России в марте 2000 года.