РИАМО - 14 окт. 16 и 17 октября в Москве ожидается пасмурная погода, небольшие дожди, максимальная дневная температура воздуха составит 8 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

В субботу, 16 октября, будет облачно, возможен небольшой дождь. В дневное время максимальная температура воздуха составит плюс 5-7 градусов. Атмосферное давление прогнозируется около 746 мм рт. ст. Влажность воздуха – 84%. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/сек.

В воскресенье погода кардинально не изменится. 17 октября сохранится переменная облачность и вероятность выпадения осадков. Дневная температура воздуха установится в значениях плюс 6-8 градусов.

Атмосферное давление будет составлять 746 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 80%. Синоптики прогнозируют в этот день юго-западный ветер с порывами до 13 м/сек.​

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