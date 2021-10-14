РИАМО - 14 окт. Полицейские в Раменском округе задержали подозреваемого в 10 дачных кражах, им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что мужчина повредил входную дверь и незаконно проник в частный дом, расположенный в д. Сафоново, откуда похитил два телевизора, ноутбук, мобильный телефон и ювелирные украшения. После этого он вызвал такси и покинул место преступления», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и на одной из улиц города задержали подозреваемого.

«В ходе дальнейших мероприятий полицейскими установлена причастность злоумышленника к совершению 10 дачных краж на общую сумму свыше 600 тыс. рублей», – добавила Петрова.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.