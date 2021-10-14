РИАМО - 14 окт. Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил 10 новых бесплатных онлайн-курсов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На курсах можно будет освоить продвижение товаров и услуг в соцсетях, графический дизайн, цифровую журналистику, программирование на Python, SEO-продвижение, управление ИТ-проектами. Доступны направления подготовки «3D-моделирование и 3D-печать» и «Анализ данных». Зарегистрироваться можно на сайте «Технограда».

«Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тысяч человек», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Курсы рассчитаны на широкую аудиторию старше 18 лет. Для успешного прохождения курсов нужны только базовые навыки по выбранному направлению подготовки. Продолжительность курса – 6-11 недель. Он разделен на модули, в каждом из них – видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, тестирование. Новый модуль стартует еженедельно. Изучать его можно в любое время.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, по окончании курса его участники получат электронный сертификат с количество набранных баллов. Те, у кого будет не менее 60% от максимального числа баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских «Технограда» и итоговую аттестацию. После этого им выдадут удостоверение о повышение квалификации.

Сейчас доступен для просмотра первый модуль из курса «Программист Python (уровень) #1». Началось обучение по курсу «Графический дизайн». 17 октября открываются курсы «Дизайнер интерьера», «Анализ данных», 22 октября - «3D-моделирование и 3D-печать», «Управление проектом (project management) в области ИТ», «SEO-специалист», 1 ноября – «Продвижение в социальных сетях», «Цифровая журналистика: журналист-блогер».