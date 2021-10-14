РИАМО - 14 окт. Реставрацию белокаменных скульптур «Милосердие» и «Воспитание» завершили, монументы находятся на территории Императорского воспитательного дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Скульптуры являются копиями композиций XIX века, они были установлены на въезде на территорию Императорского воспитательного дома со стороны улицы Солянки.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, скульптуры украшают въезд на территорию ансамбля воспитательного дома.

«Для нас очень важно подчеркнуть, что эти работы стали возможны благодаря сотрудничеству в рамках волонтерского проекта Российской ассоциации реставраторов. До начала работ специалисты определили, что за полвека нахождения на открытом воздухе состояние камня существенно ухудшилось, почему и потребовалась комплексная реставрация. Работы прошли под контролем нашего ведомства», — сказал он.

Над скульптурами реставраторы трудились около 5 месяцев. Они вручную очищали монументы при помощи инструментов и специальных растворов. Придать памятникам белоснежную чистоту смогли при помощи лазера. Кроме того, специалисты заделали трещины на монументах. Они также восстановили фрагмент кисти руки женщины, держащей пылающее сердце.

Пилоны из белого камня с цоколем из песчаника также очистили, а также их выровняли и нанесли защитное покрытие. Архитектурный ансамбль Императорского воспитательного дома реставрируют с марта 2021 года. Это самый крупный дореволюционный комплекс зданий во всей Москве. ​