РИАМО - 14 окт. В России проходит федеральная рекламная кампания Всероссийской переписи населения «Создаем будущее». Трансляция на многомиллионную аудиторию продлится до 14 ноября, сообщает пресс-служба переписи.

Рекламная кампания началась 1 октября.

Цель рекламной кампании – проинформировать максимальное количество россиян о сроках и способах проведения пенсии. Тональность ТВ- и радиокампании выходит за рамки официального стиля. Агентство «КРОС.Маркетинг» разработало креативную концепцию ярких живых роликов, которые рассказывают о простых ежедневных поступках, с помощью которых создают будущее.

«Эмоциональная задача роликов — напомнить людям, как важны даже самые обычные повседневные поступки. Прогулка в парке, просмотр кино, звонок близким – любое действие и даже просто улыбка создает наше будущее. В простых, но близких каждому сюжетах любой сможет узнать себя», - сказала генеральный директор «КРОС.Маркетинг» Наталья Живая.

Так, в ролике «Как мы создаем будущее» для зрелищного кадра необходимо было прыгнуть с парашютом. Главным героем этого эпизода стала начальник Аналитического управления Росстата Елена Клочкова.

Телевизионный ролик «Как мы создаем будущее» рассказывает о способах прохождения переписи и сроках проведения. Анимационные человечки из логотипа переписи «пролетают» через весь ролик.

20 октября будет запущен телевизионный ролик «Какие мы, когда создаем будущее» о новом формате переписи на портале госуслуг. Кроме того, на 6 радиостанциях запустят 10 радиороликов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий.

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