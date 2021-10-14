РИАМО - 14 окт. Квалификационный матч Кубка Европы по баскетболу (Евробаскета) 2023 года между женскими сборными России и Дании пройдет в «Баскет Холл Москва» 14 ноября, сообщается на сайте FIBA.

Встреча начнется в 18:00.

Как уточняется на сайте Российской федерации баскетбола, ранее тренерский штаб женской сборной России объявил список кандидатов для участия в первом окне квалификации Евробаскета-2023. Первый матч с Черногорией пройдет 11 ноября, с Данией – 14 ноября.

Были вызваны 16 игроков: защитники Анна Буровая, Марина Голдырева, Елизавета Комарова, Дарья Курильчук, Ксения Левченко, форварды Аделина Абайбурова, Нина Глонти, Дарья Игнатова, Жосселина Майга, Раиса Мусина, Дарья Репникова, Мария Черепанова, Анастасия Шилова, Александра Штанько, центровые Мария Вадеева, Елизавета Шабанова.

В резервный список на случай замены включены два форварда: Анастасия Олаири Косу и Дарья Намок.

Сбор под руководством главного тренера Александра Ковалева пройдет с 3 по 9 ноября. После этого сборная отправится в Подгорицу, где пройдет матч с Черногорией 11 ноября. Затем российская команда вернется домой и продолжит подготовку к домашнему матчу с Данией.

В отборочную группу F, кроме России, Дании и Черногории, входит Австрия. Команды внутри группы сыграют в два круга с разъездами (оставшиеся матчи пройдут в ноябре 2022 года и в феврале 2023-го). В финальный турнир Евробаскета-2023 выйдут 10 победителей групп плюс 4 лучшие команды из числа тех, кто займет вторые места.