РИАМО - 14 окт. Прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare продлен до 1 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это даст организаторам возможность рассмотреть больше проектов сферы городского здравоохранения.

«Мы очень воодушевлены повышенным интересом медицинских проектов к участию в нашей акселерационной программе. Каждый день к нам поступают действительно интересные и перспективные проекты. Уже получили 76 заявок, но хотели бы собрать в акселераторе еще больше проектов, которые потенциально могли бы принести пользу городу. Поэтому вместе с партнерами пришли к единому решению — продлить прием заявок до 1 декабря», — сообщил генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

В проекте могут принимать участие городские учреждения здравоохранения и частные клиники. Конкурсанты будут получать обратную связь, заключения медицинских специалистов и компенсацию затрат — до двух млн рублей.

Среди направлений программы: технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений и многое другое.