РИАМО - 14 окт. С помощью портала mos.ru можно записаться на прием более чем к 100 нотариусам, с июня этого года услугой воспользовались около 2,4 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, в большинстве случаев жители записываются к нотариусу по вопросам оформления доверенности или согласия, подготовки документов к сделке с недвижимостью, оформления наследства, заверения копий и подлинности подписей на документах.

«Услуга полезна и участникам программы реновации — она позволяет запланировать прием онлайн и направить необходимые документы. К сервису регулярно подключаются новые нотариусы, благодаря чему у горожан есть возможность выбрать ближайшую к дому или работе нотариальную контору», — сказал он.

Услугой могут воспользоваться физические лица, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а также предприниматели и юридические лица.

Также жителям необходимо указать дату и время посещения, выбранного нотариуса. Сервис сообщит о документах, которые необходимо заполнить. Графы, содержащие личные данные, проставятся автоматически.

После оформления заявки поступит уведомление — на электронную почту и в личный кабинет.​