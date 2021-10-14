РИАМО - 14 окт. С помощью портала mos.ru можно записаться на прием более чем к 100 нотариусам, с июня этого года услугой воспользовались около 2,4 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Как отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, в большинстве случаев жители записываются к нотариусу по вопросам оформления доверенности или согласия, подготовки документов к сделке с недвижимостью, оформления наследства, заверения копий и подлинности подписей на документах.
Услугой могут воспользоваться физические лица, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а также предприниматели и юридические лица.
Также жителям необходимо указать дату и время посещения, выбранного нотариуса. Сервис сообщит о документах, которые необходимо заполнить. Графы, содержащие личные данные, проставятся автоматически.
После оформления заявки поступит уведомление — на электронную почту и в личный кабинет.
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