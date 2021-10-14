РИАМО - 14 окт. Московский регион будет атакован Балканским циклоном в четверг, в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Дождь усилится к вечеру, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура воздуха — плюс 8-10 градусов в городе, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов», — написал Тишковец в Instagram.

При этом утром температура воздуха в столице составляет плюс 8,3 градуса.

Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба.

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