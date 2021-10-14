РИАМО - 14 окт. Специальная горячая линия по вопросам, связанным с отоплением в столице, закончила свою работу. Ее запускали на время подачи тепла в дома и учреждения города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
При возникновении каких-либо неполадок жители города могли разместить заявку. Работать с обращениями москвичей помогал голосовой помощник.
Обратиться можно было по телефону: +7 800 100-23-29. В настоящее время при возникновении неполадок с отоплением можно позвонить по номеру единого диспетчерского центра: +7 495 539-53-53. Также вызвать мастера можно на сайте mos.ru, такая услуга доступна пользователям с полной учетной записью.
Из-за резких перепадов температуры воздуха в этом году начали включать отопление в соцучреждениях по заявкам уже в первой декаде сентября, а в полном объеме отопительный сезон стартовал 13 сентября. Это самое раннее включение отопления за последние 20 лет. Тепло было подано во все жилые дома и объекты социальной сферы в регламентные сроки.
Городские службы начинают подготовку к новому отопительному сезону сразу после окончания предыдущего: до 1 сентября к осенне-зимнему периоду подготовили более 17 тыс. километров тепловых сетей, 10,5 тыс. тепловых пунктов, 182 котельные, 24 насосно-перекачивающие станции, 13 ТЭЦ.
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