РИАМО - 14 окт. Специальная горячая линия по вопросам, связанным с отоплением в столице, закончила свою работу. Ее запускали на время подачи тепла в дома и учреждения города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При возникновении каких-либо неполадок жители города могли разместить заявку. Работать с обращениями москвичей помогал голосовой помощник.

«Горячая линия работала временно, когда в домах и социальных учреждениях города происходил процесс пуска тепла. В этот период, как правило, возрастает нагрузка на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям становится труднее дозвониться по вопросам, не связанным с отоплением. Выделенная линия позволила перераспределить потоки звонков, значительную их часть взял на себя голосовой помощник — он обработал 76% вызовов», — сообщил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Обратиться можно было по телефону: +7 800 100-23-29. В настоящее время при возникновении неполадок с отоплением можно позвонить по номеру единого диспетчерского центра: +7 495 539-53-53. Также вызвать мастера можно на сайте mos.ru, такая услуга доступна пользователям с полной учетной записью.

Из-за резких перепадов температуры воздуха в этом году начали включать отопление в соцучреждениях по заявкам уже в первой декаде сентября, а в полном объеме отопительный сезон стартовал 13 сентября. Это самое раннее включение отопления за последние 20 лет. Тепло было подано во все жилые дома и объекты социальной сферы в регламентные сроки.

Городские службы начинают подготовку к новому отопительному сезону сразу после окончания предыдущего: до 1 сентября к осенне-зимнему периоду подготовили более 17 тыс. километров тепловых сетей, 10,5 тыс. тепловых пунктов, 182 котельные, 24 насосно-перекачивающие станции, 13 ТЭЦ. ​

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