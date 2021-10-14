РИАМО - 14 окт. Всего с 2014 года Инвестиционный портал Москвы посетили около 15 миллионов раз, из них почти два миллиона – в текущем году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал остается одним из самых популярных ресурсов для бизнеса, здесь можно оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. За время работы ресурса его посетили почти 15 миллионов раз, из них около двух миллионов – за 9 месяцев этого года. В настоящее время на портале зарегистрировано более 56 тыс. личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тыс. раз», – рассказал заммэра.

Владимир Ефимов напомнил, что сегодня на Инвестиционном портале доступно 30 онлайн-сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность в столице, 14 из них были созданы с начала 2020 года.

Развитие онлайн-сервисов Инвестиционного портала Москвы курирует департамент информационных технологий города Москвы. Цифровые возможности ресурса совершенствуются в соответствии с реальными запросами пользователей.

«Блок сервисов посвящен участию в торгах по аренде и продаже городского имущества. Эти инструменты популярны: за все время ими воспользовались более 340 тысяч раз. С их помощью можно записаться на осмотр объектов торгов или изучить их в 3D-режиме, ознакомиться с лотовой документацией, добавить заинтересовавшие объекты в избранное, отслеживать этапы проведения конкурсных процедур», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.