РИАМО - 14 окт. В столице установили величину прожиточного минимума на 2022 год. В расчете на душу населения он составит 18 714 рублей. Это больше прожиточного минимума, установленного на 2021 год. Соответствующее постановление правительства города подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, на 2022 год прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 21 371 рубль, для пенсионеров – 14 009 рублей, для детей – 16 174 рубля.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Москве в 2021 году была установлена на уровне 18 029 рублей, для трудоспособного населения – 20 589 рублей, для пенсионеров – 13 496 рублей, для детей – 15 582 рубля.

В 2022 году прожиточный минимум в России на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.

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