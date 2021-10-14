РИАМО - 14 окт. Пожар произошел в нежилом здании в Ивантеевке на улице Огорхоз, в доме 3, стр. 1, в результате инцидента погибли 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:47. На момент прибытия пожарных наблюдалось возгорание всего объекта.

В 01:09 специалисты локализовали пожар на площади 7 кв. м. В 01:59 они ликвидировали открытое горение.

В 04:41 была произведена ликвидация последствий пожара.