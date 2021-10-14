РИАМО - 14 окт. В четверг вечером на московских дорогах ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. В 7 часов утра дорожная обстановка оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Мичуринском и Ленинском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас их проводят на Волоколамском и Варшавском шоссе, 31 и 53 км МКАД.