РИАМО - 14 окт. Российский президент Владимир Путин заявил, что доллар США подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, но Россия пока не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, сообщает газета «Известия».

По его словам, сокращается и объем расчетов в долларах, и объем личных резервов мировых стран.

«Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», — сказал президент в интервью CNBC.

Он подчеркнул, что впервые в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было, а также напомнил о росте госдолга в стране.

«Все же задаются вопросом: а что дальше? Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость? С долгом-то что делать?» — высказался Путин.