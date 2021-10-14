РИАМО - 14 окт. Во время магнитной бури люди могут жаловаться на повышенную сонливость, слабость, апатию, скачки артериального давления и головные боли. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, нужно соблюдать режим труда и отдыха, контролировать уровень артериального давления, сообщил РИАМО врач-терапевт Вадим Одинцов.

Ранее на Земле произошла магнитная буря. Она достигла уровня G2, что соответствует средней магнитной буре.

«Рекомендую соблюдать рациональный режим труда и отдыха, циркадные ритмы. Если у человека будут длительные перелеты, то по возможности стоит воздержаться от них. Соблюдать водный режим, уменьшить физическую нагрузку, исключить употребление крепкого алкоголя и контролировать уровень артериального давления с постоянным приемом лекарственных препаратов, выписанных врачом», – сказал Одинцов.

Также он добавил, что магнитные бури чаще влияют на людей, страдающих заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем.

Однако, по мнению врача, в некоторых случаях ухудшение здоровья – самовнушение.

«В организме человека нет органов, которые могут чувствовать магнитные поля. Магнитные поля и магнитные бури никак не могут на нас воздействовать. В связи с этим как и каким образом они сопоставимы с организмом человека – спорный момент. <…> Есть определенная категория пациентов, которые внушают себе это», – добавил Одинцов.

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