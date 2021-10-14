РИАМО - 14 окт. Во время магнитной бури люди могут жаловаться на повышенную сонливость, слабость, апатию, скачки артериального давления и головные боли. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, нужно соблюдать режим труда и отдыха, контролировать уровень артериального давления, сообщил РИАМО врач-терапевт Вадим Одинцов.
Ранее на Земле произошла магнитная буря. Она достигла уровня G2, что соответствует средней магнитной буре.
Также он добавил, что магнитные бури чаще влияют на людей, страдающих заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем.
Однако, по мнению врача, в некоторых случаях ухудшение здоровья – самовнушение.
«В организме человека нет органов, которые могут чувствовать магнитные поля. Магнитные поля и магнитные бури никак не могут на нас воздействовать. В связи с этим как и каким образом они сопоставимы с организмом человека – спорный момент. <…> Есть определенная категория пациентов, которые внушают себе это», – добавил Одинцов.
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