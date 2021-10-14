РИАМО - 14 окт. Калитниковский пруд в Таганском районе Москвы приведут в порядок, его очистят и сделают биоплато, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Площадь пруда составляет 2,4 га. Там уберут донные отложения, проведут работы по предотвращению обмеления.

Береговая линия будет благоустроена. На протяжении 130 метров сделают песчаный откос. Он будет удобен для выхода пернатых.

Водоем за несколько последних лет зарос водорослями и обмелел. В некоторых места толщина донных отложений составляет 3 м. Специалисты собираются достать из пруда около 23 тыс. кубометров ила.

После этого рабочие сформируют новую форму дна и сделают водоупорный слой, который не даст воде уходить.

Еще будут созданы 4 зоны биоплато, общая площадь которых будет превышать 800 кв. м. Там будут расти ирисы, желтая кубышка, которые не дают воде цвести и служат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц.

Основную часть работы собираются закончить в этом году.