РИАМО - 14 окт. В четверг максимальная температура воздуха в Подмосковье и столице составит 11 градусов, пройдут дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в столице столбики термометров поднимутся до 8-11 градусов, а по области - 6-11 градусов тепла.

Относительная влажность воздуха — около 70%. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит падать, и его фон будет близок к нормальному. В середине дня оно составит 744 миллиметра ртутного столба.

Погода будет дискомфортной и влажной. При такой погоде увеличивается риск обострений заболеваний суставов.

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