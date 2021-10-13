РИАМО - 13 окт. Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» доктор Андрей Продеус объяснил, кому не стоит пить больше 2 л воды в день, чтобы не рисковать здоровьем.

Ведущие мировые организации разработали рекомендация дневной нормы потребления воды, включая блюда, содержащие жидкость — сок, чай, кофе, арбуз, суп. По ней мужчинам надо выпивать 2,5-3,7 л, а женщинам — 2-2,7, сообщает Nation News.

Но Продеус утверждает, что люди, имеющие болезнь почек, сталкиваются с тем, что организм поглощает воду, но не может ее нормально вывести. Рано или поздно это приводит к артериальной гипертензии.

«В данном случае жидкость задерживается, наступают отеки и увеличивается артериальное давление», — сказал он.

Но есть простой способ борьбы с этим явление, подчеркивает доктор.

«У людей, страдающих от этого, должен быть доктор, к которому они ходят, чтобы следить за так называемым питьевым режимом. Ровно также, как многие обсуждают с врачом диету, чтобы решить проблемы с ЖКТ, людям с заболеванием сердца, сосудов и почек нужно обсуждать со своим доктором питьевой режим», — сказал Продеус.