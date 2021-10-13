РИАМО - 13 окт. В Московской области завершается второй этап голосования Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», на котором выберут лучшего представителя этой профессии, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Голосование проходит в режиме онлайн на сайте ГУ МВД России по Московской области и завершится 16 октября.

«Участковые уполномоченные полиции играют ключевую роль в профилактике правонарушений, а также ведут адресную работу с гражданами, уже однажды преступившими закон. Конкурс «Народный участковый» дает возможность сделать честный и объективный выбор в отношении лучшего сотрудники этой службы. До 16 октября еще есть время отметить работу и старания своего участкового у жителей Подмосковья, оставив свой голос на сайте ГУ МВД России по Московской области», – сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

На сайте ГУ МВД России по Московской области размещены анкеты участников, прошедших первый этап отбора. Проголосовать может любой желающий.

В конкурсе принимают участие сотрудники ОВД, занимающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее 3 лет. Все кандидаты не имеют никаких дисциплинарных взысканий.

После завершения голосования будет выбран один участник с наибольшим количеством голосов. Победитель представит Московскую область в третьем заключительном этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября.

Награждение победителей и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» – 2021 состоится в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции 17 ноября.