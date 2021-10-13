РИАМО - 13 окт. На Расторгуевском шоссе около ЖК «Государев Дом» в Ленинском округе оптимизировали автомобильное движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В регионе продолжается реализация программы «Долой глупые пробки» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Ленинском городском округе оптимизировали дорожную разметку на участке автомобильной дороги «М-2 Крым - Федюково», проходящей непосредственно вблизи жилого комплекса «Государев Дом». Общая длина участка с изменениями - более 1 км.

Для повышения пропускной способности данного участка на трех пересечениях с въездами в жилые кварталы увеличили количество полос с двух до трех, а на одном пересечении увеличили количество полос до четырех. Увеличить количество полос удалось за счет сужения и небольших локальных мероприятий.

Перед перекрестками появились карманы для поворотов, чтобы ожидающий маневра транспорт не мешал проезду в прямом направлении. Ежедневный проезд станет быстрее и безопаснее для более 5 тыс. местных жителей.

На всем участке использован принцип «едущие прямо не перестраиваются». На четырех пересечениях применена направляющая разметка, а на нерегулируемом пешеходном переходе в районе автобусной остановки «Лопатино» появился островок безопасности в разметке. Выполненные мероприятия необходимы для повышения безопасности дорожного движения и его упорядочивания.