РИАМО - 13 окт. После публикации видео с конфликтом между пассажирами метро на станции «Текстильщики» полицейские проведут проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Конфликт случился из-за того, что гости столицы начали приставать к девушкам, а пассажиры смогли дать им отпор и высадили на станции. Известно, что сначала мужчины эмоционально спорили, после чего начали применять силу, но до драки дело не дошло. На станции их встретили полицейские.

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене нашли видеозапись конфликта. Письменных заявлений от участников инцидента в полицию не поступало. По предварительным данным, пострадавших нет.

4 октября в вагоне поезда метро 25-летний Роман Ковалев заступился за девушку, к которой приставали дагестанцы. Они избили мужчину, после чего он попал в больницу. Троих молодых людей арестовали на 2 месяца.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>