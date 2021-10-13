РИАМО - 13 окт. Выставка японских ретроавтомобилей пройдет в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске 16 октября, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Посетители смогут познакомиться с настоящей восточной классикой, которая завоевала сердца автолюбителей по всему миру. В этот день также планируется закрытие сезона автоклуба Rotten Rice. Участники события представят более 30 легендарных автомобилей выпуска до 1989 года, объединенных узнаваемым стилем, технологичностью и высоким японским качеством.

Проникнуться духом золотой эпохи японской автомобильной культуры поможет спикер клуба, который на протяжении всего дня будет знакомить гостей с авто.

Выставка пройдет на уличной территории музея. Гости смогут разглядеть автомобили в деталях и сфотографироваться, а эксперты клуба с удовольствием расскажут об уникальных свойствах этих машин.

Кроме того, в этот же день в конференц-зале на цокольном этаже здания «Автомобили и мотоциклы» состоится показ японских фильмов.

На территории выставки будет работать фримаркет, где можно обменяться журналами, автомобильными моделями, различными аксессуарами, наклейками, плакатами, раритетной электроникой и многим другим.