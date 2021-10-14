РИАМО - 14 окт. Первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы представят в четверг, презентация пройдет в парке «Зарядье».

Столица станет первым городом в СНГ, в котором есть рестораны с соответствующими звездами. Помимо этого, Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гид. Звезды Michelin в этот же день получат московские заведения и шеф-повара.

Выпуск гида Michelin повысит туристическую привлекательность города и поможет гастрономическому развитию столицы. Помимо этого, вырастет конкуренция между московскими ресторанами и кафе, что в свою очередь положительно повлияет на качество еды и обслуживания.

Международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек ранее отмечал, что в российской столице много талантливых шеф-поваров, достойных звезд.

Гид Michelin считается самым влиятельным гастрономическим рейтингом на планете. Его выпускают с начала прошлого века.