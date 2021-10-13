РИАМО - 13 окт. Объявлен прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

Конкурс проводится для повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа организаций туристской индустрии в Подмосковье. Участниками конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туриндустрии на территории Подмосковья.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Загородная гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»; «Загородная гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»; «Городская гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»; «Городская гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»; «Горнолыжный отель года»; «Бизнес-отель года»; «Пансионат (дом отдыха) года»; «Хостел года»; «Кемпинг (глэмпинг) года»; «Туроператор года»; «Турагент года». Участники вправе принять участие только в одной номинации конкурса.

Для участия в конкурсе участник по 10 ноября 2021 года должен представить в комитет по туризму Московской области документы на бумажном носителе в прошитом или переплетенном виде, скрепленные подписью руководителя и печатью организации, а также презентацию о деятельности организации, отражающую соответствие участников заявленным в правилах на соответствие критериям оценки конкурса.

Прием документов осуществляется по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А. Контактное лицо: Саленко Оксана Анатольевна, 8 (498) 602-28-22 (доб. 48-015), электронная почта: salenkoOA@mosreg.ru.

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