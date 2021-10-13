РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. 52 246 иностранцев поставили на учет в городском округе Мытищи, сообщил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское», полковник полиции Сергей Смирнов.

В среду состоялось заседание Общественной палаты муниципалитета. На мероприятии обсудили миграционную ситуацию в округе, нововведения в работе УФМС.

«На сегодняшний день нашим подразделением поставлено на учет 52 246 иностранных граждан. Много иностранцев, приезжающих в округ, — это граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины. В это году мы приняли 490 документов на разрешение на временное проживание, в том году было 242», - сказал Смирнов.

Он добавил, что за 9 месяцев в муниципалитете приняли в гражданство 1856 заявлений от иностранных граждан. В этом году выдали 17 346 паспортов граждан РФ, в том числе по достижению определенного возраста. Прирост составил порядка 3 тыс. паспортов в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также на заседании поговорили о развитии здравоохранения в округе, обсудили оказание плановой скорой и платной стоматологической помощи детям, взрослым и льготным категориям граждан.

«У нас сегодня расширенное пленарное заседание, на которое мы приглашаем не только членов ОП, консультантов-экспертов, но в том числе и инициативных жителей. Есть много вопросов касательно здравоохранения. Людей очень беспокоит именно платная медицина, поскольку Мытищи в ковидной зоне, и нам очень нелегко в этом плане. Тем более, что впереди травмоопасный сезон», - отметил председатель ОП Мытищ Игорь Савош.