РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. В рамках программы губернатора Московской области в 2022 году в подмосковной Балашихе планируют установить восемь детских игровых площадок, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Список мест установки детских площадок сформирован органами местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий по результатам интернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября 2021 года.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Начиная с 2013 года по программе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье устанавливаем большие игровые комплексы для детей. Всего за этот период установили более 1,2 тыс. современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Балашихе в 2022 году установят 8 детских игровых площадок во дворах микрорайонов: Дзержинского, 1, 2, 15, 12, 11, 14, 10, 13; Салтыковка, на улицах: Черная Дорога напротив дома 37 и Овражной, 6; Саввино, ул. Детская, 9, 11, 11к1, 11к2, 11к3; Кучино, ул. Смельчак, д. 3, 5, 7, 8, пр-т Жуковского, д. 11; Павлино, 39, 39 а.

Площадки также установят на улицах Первомайская, 4 и 40 лет Победы, 16.

Это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На детских площадках помимо игровых элементов устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.

Хайкин подчеркнул, что их главная задача – сделать окружающее человека пространство таким, в котором комфортно и приятно жить как взрослым, так и маленьким жителям Подмосковья.

«Площадки очень ждут наши самые маленькие жители. Именно на них они знакомятся с окружающим миром. Наши площадки являются всесезонными, то есть пригодными для игр не только летом, но и зимой», – заключил министр.