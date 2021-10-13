РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поддержал инициативу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и прошел в среду тестирование на знание правил дорожного движения в режиме онлайн, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это первый общеобластной онлайн-зачет на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД». Проходит он в Подмосковье в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Азаров уточнил, что его водительский стаж составляет более 40 лет. Получил права в 1978 году, будучи учеником 10 класса, обучаясь на уроках автодела, где сдавали не только ПДД, но и устройство автомобиля, его ремонт.

Он считает, что акция полезная, несет в себе образовательную функцию.

«Они меняются с учетом современных требований, а тест дает возможность самому проверить, насколько ты владеешь новыми знаниями, правильно управляешь транспортным средством и насколько ты безопасен для участников дорожного движения», - отметил Азаров.

Принять участие в онлайн-тестировании легко: надо зарегистрироваться на сайте zachetpdd50.ru, ответить на 20 вопросов за 20 минут. Тест можно сдать до 11 ноября. Все участники, ответившие правильно, получат электронный сертификат.