РИАМО - 13 окт. Тверской суд Москвы назначил домашний арест до 7 декабря ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.

Зуев подозревается в хищении бюджетных денег в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Речь идет о сумме более 21 млн рублей.

Зуеву грозит до 10 лет колонии, он свою вину не признал.

По этому же делу проходит экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Ей вменяют крупное мошенничество с госконтрактами на общую сумму 50 млн рублей в рамках федпроекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

Бывшая чиновница отправлена под стражу до 6 декабря 2021 года.