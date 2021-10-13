РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В Подольске в 2022 году установят шесть детских площадок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области определили планы на 2022 год по установке детских игровых площадок. В Подольске их установят по шести адресам: село Сынково, улица Центральная, у домов №№5, 6, 7, 8, 9; поселок Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, у домов №№206, 208, 214, 214а, 214Б; в микрорайоне Климовск в лесопарке «Дубки».

Также площадки появятся на проспекте Ленина у домов №№8,8А, улице Колхозная, у дома №1/6, улице Некрасова, у дома №1,2; на улице Ленинградская, у домов №№11, 15, 17; улица Революции, у домов №№4, 6. Это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На детских площадках помимо игровых элементов устанавливаются скамьи, урны и информационные стенды.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Начиная с 2013 года по программе губернатора Воробьева в Подмосковье устанавливаем большие игровые комплексы для детей. Всего за этот период установили более 1,2 тыс. современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Список мест установки детских площадок сформирован органами местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий по результатам интернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября 2021 года.

«Наша главная задача – сделать окружающее человека пространство таким, в котором комфортно и приятно жить. Причем комфортно должно быть всем: как взрослым, так и маленьким жителям Подмосковья. Площадки очень ждут наши самые маленькие жители. Именно на них они знакомятся с окружающим миром. Наши площадки являются всесезонными, т.е. пригодными для игр не только летом, но и зимой», – подчеркнул Хайкин.