РИАМО - 13 окт. Завершился капитальный ремонт в 14-этажной башне на Мичуринском проспекте. Специалисты заменили инженерные системы, также отремонтировали крышу, подвал и фасад здания, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Башня имеет всего один подъезд и была построена в 1970 году. Здание стало одним из первых в своей серии. Больше всего их построили в Западном и Восточном округах столицы.

Специалисты решили провести комплексный капитальный ремонт, так как здание находится в эксплуатации 51 год. К работам приступили в апреле этого года.

В здании полностью заменили инженерные системы – водоотведение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. На эти мероприятия потребовалось меньше одного месяца.

Кроме того, в здании заменили электропроводку и мусоропровод. Специалисты также восстановили крышу, а фасад покрыли особым слоем водозащитной пленки: она надежно оберегает стены от влаги и грязи, предотвращает появление плесени.

В московскую программу капремонта включено более 28 тыс. домов общей площадью более 258 млн кв. м. В них запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена более 112 тыс. лифтов.​