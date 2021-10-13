РИАМО - 13 окт. Информация СМИ о стрелках в школах может спровоцировать детей на аналогичные поступки, однако в большинстве случаев мотивы их действий лежат гораздо глубже, сообщил РИАМО психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«Ребенку в голову могут внедрить представления, что он может что-то изменить. Зачастую, когда мы видим те случаи (нападения - ред.) в школах, у людей открывается возможность, видя, что такое уже делали. Они повторяют чужой опыт, плюс, наверно, есть сообщества, которые разбирают ошибки тех людей», – сказал Жавнеров.

Он добавил, что также у человека могут быть наследственные проблемы с психикой, которые не проявлялись до определенного возраста. Из-за этого человек может хуже осознавать свои действия.

«Когда все это совпадает – травля в школе, проблемы дома – подросток не видит смысла в своей жизни, он ненавидит весь мир и не дорожит своей жизнью. Появляются люди, которые наставляют его, появляется информация о том, как это все происходило пошагово. В какой-то момент наступает точка, когда он решается это сделать. Главное здесь то, что человек проживает несчастную жизнь», – отметил эксперт.

По словам специалиста, мотивы у детей, берущих в руки оружие, могут быть совершенно разные. Но это лишь говорит о том, на что готов пойти человек ради своих целей.

«Подросток может просто хотеть привлечь к себе внимание, выделиться на фоне остальных, создать некий ажиотаж. Или может хотеть доказать, что его никто не остановит и продемонстрировать низкий уровень безопасности», – сказал Жавнеров.

Психолог пояснил, что дети-подростки очень категорично смотрят на мир и делят его строго на «черное» и «белое». Это приводит к возникновению сильных негативных эмоций. Только с возрастом человек понимает, что мир намного сложнее, но в подростковом возрасте максимализм формирует его деление только на эти два цвета.

Ранее в Москве подросток устроил стрельбу из страйкбольного оружия рядом со школой №1260. Юношу задержали полицейские, пострадавших в результате инцидента нет.