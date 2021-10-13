РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. В Домодедове со следующей недели заработает кабинет врача общей практики на улице Советская, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«Завершили ремонт офиса врача общей практики на Советской, 5, уже со следующей недели жители смогут посещать учреждение», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, подходят к завершению работы по ремонту отделений «Почты России».

Ежокин отметил, что также планирует в ближайшие дни посетить ГДКиС «Мир», чтобы увидеть, как идет капитальный ремонт.