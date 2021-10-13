РИАМО - 13 окт. Жители Московской области смогут выбрать средство реабилитации онлайн, через приложение «Соцуслуги» и забрать его в ближайшем пункте проката, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«В Подмосковье выбрать средство реабилитации можно онлайн, в приложении «Соцуслуги», а забрать его в ближайшем пункте проката. Это очень удобно», - сказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что сейчас приложение скачали более 50 тыс. человек. Также подано более 20 тыс. заявок на технические средства реабилитации.

Жители региона могут взять во временное пользование ходунки, кресла-коляски, трости, многофункциональные кровати и прочие средства реабилитации.

Каклюгина добавила, что в приложении есть возможность записаться на занятия проекта «Активное долголетие», оформить услуги сиделки и волонтеров. Скоро функционал приложения также пополнят сервисы для семей с детьми.