РИАМО - 13 окт. За 9 месяцев 2021 года подмосковная комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости недвижимости при Минмособлимуществе провела 21 заседание, где рассмотрела 564 заявления по изменению кадастровой стоимости порядка 5,7 тыс. объектов недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия удовлетворила 37% заявлений жителей. В результате этого была изменена кадастровая стоимость 2,6 тыс. объектов недвижимости в регионе. Самое большое число положительных решений принято по итогам рассмотрения заявлений касающихся земель для сельскохозяйственного производства.

«Наибольшее количество заявлений в текущем году поступило по земельным участкам для сельхозпроизводства – 23%, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства – 16%, а также землям промышленности – 10%», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что по объектам капитального строительства, кадастровую стоимость которых правообладатели хотели изменить, лидируют объекты недвижимости, предназначенные для торговли, заявления по ним составили 15% всех обращений. Изменить кадастровую стоимость жилых домов хотели 5% заявителей.

По словам зампреда правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, в Московской области отлажена система досудебного изменения кадастровой стоимости недвижимости.

Так, правообладатели объектов недвижимости могут изменить ее кадастровую стоимость несколькими способами: в случае ошибочных сведений - обратиться в Центр кадастровой оценки за разъяснениями и исправлением стоимости, а в других случаях – обратиться в Комиссию по рассмотрению споров об определении кадастровой стоимости недвижимости при Минмособлимуществе.