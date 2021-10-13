РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. В Домодедове в микрорайоне Востряково до конца ноября построят почти 4 км тротуаров, сообщил врио главы муниципалитета Михаил Ежокин.

«Почти 4 км тротуаров построим до конца ноября вдоль региональных дорог от улицы Ледовская до перекрестка – поворот на санаторий Подмосковье и на улице Чехова», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в микрорайоне в этом году установили уличное освещение на улице Народного ополчения и построили 5 тротуаров, обустроили пешеходную дорожку по «народной тропе» от улицы Рябиновая, по которой каждый день дети идут в Заборьевскую школу.

Ежокин также добавил, что одна из самых проблемных тем – строительство ливневой канализации.

«Первый этап работ по установке ливневок уже закончили, до конца октября работы будут завершены в полном объеме», - отметил он.



