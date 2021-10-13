РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. В рамках федерального проекта «Жилье» в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи завершены работы по реконструкции очистных сооружений канализации, сообщается на сайте администрации горокруга.

В результате обновления производственные мощности увеличены с 5 тыс. кубометров в сутки до 8,5 тыс. Также в результате внедрения новых технологий жителям соседних домов не будет мешать шум работающего оборудования и неприятный запах.

«На этапе реконструкции мы применили современный и эффективный технологический процесс. В системе очистки канализационных стоков применены новые технологии. Повысилась мощность, будет устранен запах, на который жаловались жители. Вся техническая часть уже запущена, построен новый резервуар, проложена вся инфраструктура. Работы выполнены на 100%. Сейчас идет завершающая стадия – вывоз строительного материала», - сказал генеральный директор подрядной организации ООО «МОИК» Алексей Рабейкин.

На каждом этапе очистки сточных вод будет осуществляться жесткий лабораторный контроль с использованием современных приборов. По его данным специалисты зададут оптимальные технологические режимы. В результате сбрасываемая после очистки сточная вода по ряду параметров может быть даже чище, чем речная.