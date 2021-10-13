РИАМО - 13 окт. Свыше 1,6 тыс. волонтеров от Московской области примут участие во Всероссийской переписи населения, которая пройдет в стране с 15 октября по 14 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

В числе главных задач переписи населения — получение информации о количестве человек, проживающих в конкретном населенном пункте, определение темпов и структуры внутренней и внешней миграции, а также получение информации о жизни населения. Полученные данные помогут сформировать стратегические планы развития регионов страны и государства в целом.

Всероссийская перепись населения в 2021 году станет первой, к участию в которой привлекут волонтеров. В обязанности добровольцев войдут мотивация посетителей МФЦ к участию в переписи и информирование населения о возможности участия в переписи.

Кроме того, в 2021 году поучаствовать в переписи впервые станет возможно онлайн с помощью электронного переписного листа на портале «Госуслуги».

Последняя перепись населения проводилась в России в октябре 2010 года. Тогда население страны составило 142,9 млн человек.

Как принять участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году>>