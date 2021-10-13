РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду проверил соблюдение мер эпидемиологической безопасности в «Леруа Мерлен», там сократили количество мест на фудкорте из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Подобных крупных торговых объектов в нашем округе 59. При входе расположен пункт термометрии и выдачи средств индивидуальной защиты, регулярно производится санитарная обработка открытых поверхностей, тележек и торгового оборудования. В зоне фудкорта сокращено количество посадочных мест, в помещении магазина нанесена социальная разметка», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что поводов расслабляться нет: в местах скопления людей нужно быть только в средствах индивидуальной защиты.

«Дорогие друзья! Понимаю, как вы устали от постоянного ношения масок и использования санитайзеров, от страха заболеть коронавирусом и заразить своих близких. Очень прошу вас, наберитесь терпения! Только соблюдая все предписанные меры эпидемиологической безопасности, мы сможем вернуться к привычной жизни. Берегите свое здоровье и позаботьтесь о тех, кто рядом», - добавил Ружицкий.

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