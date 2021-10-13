РИАМО - 13 окт. Подросток, который стрелял из страйкбольного оружия около школы в Москве, отделается постановкой на профилактический учет в ПДН в силу своего юного возраста, сообщил РИАМО частный юрист Илья Ильичев.

В среду днем у школы № 1260 на юго-западе города 15-летний юноша устроил стрельбу из страйкбольного оружия. Очевидцы сообщили об этом в полицию и подростка задержали. По данным МВД, он стрелял по заброшенному зданию в районе Ленинского проспекта. Пострадавших в результате инцидента нет. Парня доставили в ОВД для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Можно охарактеризовать как мелкое хулиганство, это КоАП, но состав предусматривает привлечение с 16 лет, до этого возраста его (стрелявшего подростка - ред.) привлечь к ответственности не могут», – сказал Ильичев.

По его словам, юноше грозит только постановка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних за совершение правонарушения.

«Паренька поставят на контроль. Могут взять отпечатки пальцев, чтобы занести в базу», – подчеркнул эксперт.

Ильичев добавил, что если бы подростку было 16 лет, то это квалифицируется как самостоятельная ответственность. В этом случае мог быть назначен административный штраф.

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