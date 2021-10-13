РИАМО - 13 окт. Комплексное благоустройство набережной реки Клязьма в Орехово-Зуеве планируется полностью завершить уже на следующей неделе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В августе ход работ по реализации этого масштабного проекта уже проверил губернатор региона Андрей Воробьев. Все было сделано в срок, а гулять можно уже сейчас.

Благоустройство стартовало в 2019 году, когда муниципалитет выиграл грант по программе развития «Точки роста». Тогда очистили и укрепили береговую линию, переложили инженерные сети и подготовили фундаменты.

Год спустя в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» на набережной сделали тротуары, велодорожку, установили урны, скамейки и инфостенды. Кроме того, появились велопарковки, уличные тренажеры и зоны отдыха у воды. Кроме того, обустроили пирсы – на каждом есть современное уличное освещение, а на некоторых еще и навесы.

В рамках второго этапа благоустройства в 2021 году набережную продлили в сторону здания администрации и 2-го автомобильно-пешеходного моста. Специалисты благоустроили подход к ней со стороны ул. Ленина, который функционально соединил ее с городом.

«Главным акцентом новой общественной зоны стал большой бетонный пирс с лежаками и качелями, как продолжение уже реализованного участка с бетонными амфитеатрами. Помимо мощения, асфальтирования и устройства велодорожки сделано освещение и дополнительное озеленение», – пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В настоящий момент идет завершающая стадия благоустройства природной набережной. На этот раз – в рамках проекта-победителя IV Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Появится новая велодорожка, которая станет продолжением веломаршрута вдоль набережной.

Кроме того, специалисты проложат экотропы в виде деревянных настилов, чтобы можно было комфортно и безопасно передвигаться в периоды разлива реки. Также будут установлены малые архитектурные формы, а в будущем появится тарзанка и качели. На всей территории набережной высажены хвойные, лиственные деревья, декоративные кустарники и газоны.