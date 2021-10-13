РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Операторы системы-112 в Балашихе приняли и обработали более 115 тыс. вызовов от горожан за первые 11 дней октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Система-112 предназначена для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с целью оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях.

«В период с 1 по 11 октября 2021 года поступило 115 024 вызова от населения городского округа. По статистике, из общего числа вызовов экстренных оперативных служб более 53% обращений пришлось на скорую медицинскую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составили около 19% обращений, службы пожарной охраны – 1,8%, аварийной газовой службы – 0,1%», — говорится в сообщении.

Операторы системы-112 напоминают, что на территории Московской области в систему-112 можно обратиться за помощью разными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

На номер «112» самостоятельно могут обращаться и люди, имеющие ограниченные возможности по слуху и речи – в центрах обработки вызовов круглосуточно дежурят профессиональные сурдопереводчики.

Кроме того, в системе-112 операторы-психологи круглосуточно оказывают помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда экстренных служб на происшествие психологи 112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия.