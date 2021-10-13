РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Акция «Неделя возвращенной книги» пройдет в библиотеках подмосковной Балашихи с 25 по 31 октября, читатели, задолжавшие книги, смогут в указанные дни вернуть их в библиотеку не оплачивая штрафа за просроченный период сдачи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акцию «Неделя возвращенной книги» проводит Централизованная библиотечная система городского округа.

«Уважаемые читатели! Посмотрите еще раз, не залежались ли у вас на полках библиотечные книги. Принесите их в библиотеки, чем вы, безусловно, порадуете библиотечных работников. Акция «Неделя возвращенной книги» предоставляет возможность всем забывчивым читателям вернуть книги без упреков и штрафных санкций. Просто сдайте книги! Их давно уже ждут другие читатели!»,- говорится в сообщении.

По итогам акции, которая проходила в марте текущего года, 188 должников вернули 401 библиотечное издание.