РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Одного нарушителя правил перевозки детей выявили автоинспекторы подмосковного Красногорска в ходе рейда, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей, в среду на территории горокруга Красногорск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров», в рамках которого проведена массовая проверка водителей по выявлению и пресечению случаев перевозки детей без детских удерживающих устройств.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции беседовали с участниками дорожного движения, разъясняя эффективность автокресел и ремней безопасности в случае ДТП, напоминали о снижении скорости при проезде мест массового нахождения людей.

Водителям вручались тематические листовки, а юным пассажирам — полезные световозвращающие аксессуары.

В рамках мероприятия выявлено одно нарушение правил перевозки детей и составлен административный материал на водителя.

Использование автокресла является обязательным, поскольку это предписано правилами дорожного движения.