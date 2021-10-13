РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Одного нарушителя правил перевозки детей выявили автоинспекторы подмосковного Красногорска в ходе рейда, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей, в среду на территории горокруга Красногорск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров», в рамках которого проведена массовая проверка водителей по выявлению и пресечению случаев перевозки детей без детских удерживающих устройств.
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции беседовали с участниками дорожного движения, разъясняя эффективность автокресел и ремней безопасности в случае ДТП, напоминали о снижении скорости при проезде мест массового нахождения людей.
Водителям вручались тематические листовки, а юным пассажирам — полезные световозвращающие аксессуары.
В рамках мероприятия выявлено одно нарушение правил перевозки детей и составлен административный материал на водителя.
Использование автокресла является обязательным, поскольку это предписано правилами дорожного движения.
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